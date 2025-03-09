Manisa, Denizli ve İzmir üçgeninde 55 bin üretici tarafından üretilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2024/25 sezonunun ilk yarısında yüzde 13’lük artışla 274 milyon dolardan, 310 milyon dolara yükseldi. İngilizler, Türk üzümlü keklerle 5 çayını içiyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümde başarılı bir ihracat sezonuna imza atıyor.

2024/25 sezonuna 176 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı hedefiyle girdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, hedeflerinin yüzde 55’ini sezonun ilk yarısında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İklim değişikliğinin çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinde kayıplara neden olduğunu o nedenle 236 bin ton olarak öngörülen 2024/25 rekoltesinin bu rakamında altında kaldığını vurgulayan Işık, rekoltedeki düşüşün ihracatı miktar bazında yüzde 32’lik düşüşle 129 bin 416 tondan 87 bin 489 tona gerilemesine yol açtığını kaydetti.

Çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesindeki düşüşün ihraç fiyatlarını yukarı çektiği bilgisini veren Işık, “Önümüzdeki sezonda kalite ve gıda güvenliği açısından sürdürülebilir bir şekilde üretimimize devam edebilmek için Bakanlıklarımız, Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Ticaret Borsaları ve İhracatçı firmalarımızla birlikte Üreticilerimizi ve tüm paydaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kuru Üzüm Teknik Kurulu toplantıları, Bitki Koruma Ürünü Bayileri toplantıları ve Üzüm Çalıştayı düzenleyerek güncel gelişmeleri tüm paydaşlara aktarmaktayız. Türkiye, 2024/25 sezonunun ilk yarısında 77 ülkeye çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken, İhracatta İngiltere zirvedeki yerini korudu. İngiltere’ye kuru üzüm ihracatı yüzde 50’lik artışla 59 milyon dolardan 88,5 milyon dolara yükseldi" diye konuştu.

Öte yandan Hollanda’ya yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 10’luk artışla 36 milyon dolardan 40 milyon dolara çıktı ve Hollanda zirvenin ikinci basamağında yerini aldı.

İtalya, 2023/24 sezonunun ilk yarısında Türkiye’den 23,6 milyon dolar olan çekirdeksiz kuru üzüm ithalatını, 2024/25 sezonunun aynı zaman aralığında yüzde 32 artırarak 31,3 milyon dolara ilerletti ve Almanya’yı geçerek üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Türkiye, 2024/25 sezonunun 6 aylık döneminde 310 milyon dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ederken, bu ihracatın yüzde 85’ini temsil eden 263 milyon dolarlık büyük dilimi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi.