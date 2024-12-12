Çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin içerisine şeker ilave edildiğinde asidik hale geldiğini belirten Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, bu asidik içeceklerin dişleri koruyan mine tabakasına zarar verdiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, sıcak içecek tüketiminin dişlere olan etkilerinden bahsetti ve diş hassasiyeti hakkında bilgi verdi.

Diş minesinin, dişlerin en dış tabakası olduğunu ve yüksek oranda mineral içerdiğini hatırlatan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, “Mine tabakası dişlerimizi soğuk, sıcak ve asitli yiyeceklerden korur.” dedi.

Çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin içerisine şeker ilave edildiği durumlarda asidik hale geldiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, “Bu asidik içecekler, diş minesini aşındırarak zayıflamasına, mine tabakasının incelmesine ve sık tüketildiği durumlarda minede erozyon oluşumuna neden olabilirler. Aynı zamanda çay ve kahve gibi içecekler içerisinde bulunan çeşitli maddeler nedeni ile diş yüzeyinde sarı-siyah-kahverengi renklenmeler oluşturabilirler.” dedi.

Dişlerin kron kısmını kaplayan mine tabakası veya kök kısmını kaplayan sement tabakasının çeşitli faktörler ile aşınabileceğine ve buna bağlı olarak dişin dentin tabakasının açığa çıkabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, “Dentin tabakası aşırı sert diş fırçalama, çok sert kıllı diş fırçası kullanımı, dişeti çekilmesi, diş eti hastalığı, asitli yiyecek ve içeceklerin tüketimi, diş çürükleri gibi nedenler ile açığa çıkabilir. Açığa çıkan dentin tabakasında bulunan dentin tübülleri sinirsel iletim sağlar. Bu nedenle sıcak-soğuk içeceklerin tüketilmesi durumunda açıkta olan dentin tübülleri sıcak-soğuk iletimine neden olarak dişte hassasiyet hissedilmesine sebep olur.” açıklamasını yaptı.

SICAK İÇECEKLER DİŞLERİN ÇATLAMASINA NEDEN OLABİLİR!

Diş dokularının ve ağzı içerisindeki restoratif materyallerin sıcaklığa bağlı olarak genleştiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Sedanur Yavuz, “Sıcak içecekler ile oral bölge termal bir irritasyona maruz kalır. Hem diş dokuları hem de restoratif materyaller ağızda meydana gelen bu sıcaklık artışı ile genleşir. Sıcaklık değişimleri, restoratif materyaller ile diş dokularının arsındaki ısısal genleşme katsayılarının farklılığından dolayı dişlerde bir stres meydana getirir. Bu stres sonucunda restoratif materyallerde kırık veya kenar sızıntıları meydana gelebilir.” dedi.

Dr. Yavuz, sıcak içeceklerin, şeker ilave edilerek tüketilmesi halinde hem ağız içerisinde oluşan asidik ortamı nötralize etmek hem de diş yüzeylerindeki renklenmeyi engellemek için ağzın çalkalanması ve dişlerin fırçalanmasını tavsiye etti.