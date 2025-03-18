Şehit Osman Tepesi Şehitlik Anıtı’na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü sebebiyle çelenk sunuldu.

Anıta valilik, belediye, garnizon, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına İkmal Üsteğmen Cenk Ömer Yıldırım tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. İhtiram mangasının saygı atışı gerçekleştirdiği törende, dua edildi.

Temsili şehit mezarlarına karanfiller konulan programda ayrıca 2016 yılında Lice’deki Mermer Karakolu’na yapılan hain saldırıda şehit düşen Halil Türkoğlu, kabri başında anıldı.

Çanakkale Zaferi kutlamaları daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.