Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yaşadığı zor günleri anlattı!
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'de düzenlenen konserle hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Altuğ, "Son 10 yılda başıma gelmeyen kalmadı" diyerek...Devamı için tıklayınız
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