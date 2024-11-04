Büyükşehir, arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla yaklaşık 850 arıcıya yüzde 50 hibeli 200 ton beyaz toz şeker (arı yemi) desteği veriyor.

KOCAELİ(İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaygın olan arıcılığın geliştirilmesi ve bal rekoltesinin artırılması amacıyla “Arıcılığı Destekleme Projesi” kapsamında,üreticilere yüzde 50 hibeli 200 ton beyaz şeker (arı yemi) desteğisağlıyor.

DESTEKLER ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda can suyu destek projelerle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohumu, gübre, meyve fidanı, modern sera ve tarımsal ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda katkı sağlayan Büyükşehir, üreticilerin her zaman yanında oluyor.Daha önce arıcılığın desteklemesi çerçevesinde arıcılara yüzde 50 hibeli 3 bin kovan altlığı, 1200 ruşet kovan, bal ısıtma ve dinlendirme kazanı desteği veren Büyükşehir, bu sene de arıcılara desteğini sürdürüyor.

VERİMLİLİK ARTACAK

Bu doğrultuda, kırsal mahallelerdeki arı yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir,kış mevsimindeki arı kayıplarını azaltmak ve arıların ilkbahar nektar akımı dönemine güçlü kolonilerle girmesini sağlayarak, arıcılıkta karlılığı ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli arı yemidesteği veriyor.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Projeden yararlanmak isteyenler arıcılar, 2024 güncel Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) belgeleriyle Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne çarşamba günü mesai saati bitimine kadar başvurabilecek.Proje kapsamında yaklaşık 850 arıcıya 200 ton beyaz şeker dağıtımının gerçekleşmesi ve her bir arı yetiştiricisi için maksimum 50 arılı kovanın desteklenmesi planlanıyor. Arı yemleri, kovan miktarına göre verilecek.

KOCAELİ, ARICILIKTA ÖNEMLİ POTANSİYELE SAHİP

Doğal florası, ekilen yem bitkileri ve diğer tarım alanları ilearıcılıkta önemli bir potansiyeline sahip olan Kocaeli,Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 1057 arı yetiştiricisinin,yaklaşık 70 bin kovanla ürettiği ballar ve arı ürünleri, üreticiler için ciddi gelir kaynağı haline geldi.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Büyükşehir, geçen yıl 705 üreticiye175 ton beyaz şeker desteği sağlamıştı. Destekten dolayı memnuniyetini ifade eden üreticiler, her zaman yanlarında olan ve çiftçi dostu olarak gördükleri Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.