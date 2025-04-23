BUYSAD’ın yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa iş dünyasının ve endüstriyel yemek sektörünün önemli isimlerinden Abidin Şakir Özen oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), sektörün önemli isimlerini bir araya getiren 17. Olağan Genel Kurulu'nu BTSO Mutfak Akademi'nin uygulama restoranı 1889 Bursa & Double F Restoran’da gerçekleştirdi.

BUYSAD’ın önceki dönem Başkanı Coşkun Dönmez, 6 yıl süren görev süresince kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, sektöre hak ettiği itibarı kazandırmak adına kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Dönmez, “Zaman zaman ‘iki tencere bir tava’ şeklinde küçümsenen sektörümüzün aslında ne denli stratejik bir alan olduğunu anlatmak için çaba gösterdik. ‘Alaylı’ algısını yıkarak profesyonel duruşumuzu ön plana çıkarmaya çalıştık. Bu amaçla medya ve sosyal iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak, sektörümüzün görünürlüğünü artırdık. Bugün geldiğimiz noktada, fiyatla değil kaliteyle rekabet anlayışının güç kazandığı bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sektörün güncel sorunlarına da değinen Dönmez, yılbaşından bu yana döviz kuru ve enflasyona bağlı olarak gıda girdilerinde yaklaşık %15 oranında bir maliyet artışı yaşandığını belirterek sektörün bu artıştan doğrudan etkilendiğini ve ilk çeyrekte kârlılığın önemli ölçüde eridiğini belirtti.

BAŞKAN ÖZEN: HEDEFİMİZ BUYSAD AİLESİNİ BÜYÜTMEK

BUYSAD'ın yeni başkanı seçilen Abidin Şakir Özen ise genel kurul üyelerine ve önceki dönem yönetimine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, öncelikli hedeflerinin derneğimizin kriterlerine uyan tüm sektör temsilcilerini BUYSAD ailesine katmak ve gücümüzü birleştirmek olduğunu belirterek, yeni dönemde, derneğimizin temel ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, hep birlikte sektör adına güzel işler başaracaklarını ve BUYSAD'ı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Genel kurulda söz alan derneğin kurucu başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Aslanoba ise yemek sektörünün yalnızca bir ticari faaliyet değil, toplum sağlığına doğrudan katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekerek “Her yaştan bireye hizmet sunan sektörümüz, hijyen ve kalite standartlarını en üst düzeyde tutma çabasında. Bu özveri BUYSAD gibi güçlü yapılar sayesinde bu hizmetin değeri daha görünür hale geliyor” şeklinde konuştu.

Yeni Başkan Abidin Şakir Özen, derneğin gerçek gücünün üyelerinden aldığı destek olduğunu belirterek, birlikte başaracakları nice güzel işler olacağına inancını dile getirdi.

Abidin Şakir Özen başkanlığındaki BUYSAD’ın yeni yönetiminde; Coşkun Dönmez, Mehmet Emin Kuyu, Okan Özen, Ömer Faruk Aslanoba, Tayfun Kurdal, Yusuf Bakioğlu seçilirken, Mustafa Süt, Şenol Açıkgöz ve Cemil Güler yeni dönemde denetim kurulu üyesi oldu.