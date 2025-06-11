Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen ve toplamda 2 milyon 517 bin metrekarelik alanı kapsayan BÜSEM, kentin ekonomik potansiyelini artırmayı hedefliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Yaklaşık 150 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), kentin çeşitli meslek gruplarını bir araya getirecek. Bu gruplar arasında nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler yer alıyor. Her meslek grubu için özel alanlar ayrılırken, bu alanların toplam büyüklüğü 2,5 milyon metrekareyi aşıyor.

MESLEK GRUPLARINA ÖZEL ALANLAR HAZIRLANDI

Projede sektörlere özel alan dağılımı yapıldı. Tır dorse ve makineciler için 480 bin metrekarelik alan planlandı. Gıda depolama amacıyla faaliyet gösterecek SS Zeugma için 243 bin metrekarelik bir alan ayrıldı. Fıstıkçılar 392 bin metrekarede konumlandırılırken, ayakkabıcılara 465 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Ayrıca nakliyeciler 185 bin, Tır alım satımı yapan tüccarlar 103 bin, motorlu taşıyıcılar 209 bin, baharatçılar 145 bin, geri dönüşümcüler 145 bin, hurdacılar 95 bin ve briketçiler de 55 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek.

ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR

BÜSEM projesi kapsamında ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor. Taşlıca BÜSEM’de 18 kilometrelik imar yolu açıldı ve bu çalışma için 71 milyon TL harcandı. Küllü BÜSEM arasında ise 19 kilometrelik yol yapıldı. Bu hattın maliyeti 75 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol açıldı, bu çalışmanın maliyeti yaklaşık 21 milyon TL oldu. Proje çerçevesinde bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların toplam maliyeti ise 13 milyon TL olarak kaydedildi.

BÜSEM KAVŞAĞI İLE SANAYİYE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Ulaşımı daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla BÜSEM Köprülü Kavşağı’nın yapımına da başlandı. 523 milyon 700 bin TL’lik maliyetle inşa edilecek kavşak, tamamlandığında sanayi merkezine ulaşımı kolaylaştıracak ve ticari faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesine olanak sağlayacak. Gaziantep’in sanayi ve ticaret üssü olma yolunda önemli bir adım olan BÜSEM, altyapısı, ölçeği ve istihdam potansiyeliyle kente yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.