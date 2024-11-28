MÜSİAD tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024, 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak liderliğinde Bursa firmalarının stantlarını ziyaret eden heyet, uluslararası pazarlardaki gelişmeleri de yakından takip etme fırsatı buldu.

Başkan Şenocak, fuar süresince katılımcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek, işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni ticaret fırsatlarının keşfedilmesi adına önemli temaslarda bulundu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Alparslan Şenocak, “MÜSİAD EXPO, yalnızca iş dünyası için değil, Türkiye’nin küresel ticaret gücüne katkı sağlayan büyük bir organizasyon. Bursa Şubesi olarak, üyelerimizin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmak için burada yer alıyoruz. Bu fuar, Bursa’nın ekonomik gücünü pekiştirmek ve yerel firmalarımıza yeni işbirlikleri oluşturma imkanı sunmak açısından son derece önemli. Üyelerimizin her zaman yanında olacak ve onlara gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu büyük ve anlamlı organizasyonda emeği geçen Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı ve değerli MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerine de ayrıyeten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum” diye konuştu.