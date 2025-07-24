Toplumda yardımlaşma bilincini güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi bireylere destek olmak amacıyla kurulan Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Muharrem ayı vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşure dağıttı.BURSA (İGFA) - Kurucu Başkan Emire Cantürk Eren’in öncülüğünde, YASAV üyeleri ile birlikte NK Pastry Chooccy ve Nisa Kara’nın destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edildi; minik kalplere dokunmak için oyuncaklar hediye edildi, moral verildi.

Sağlık, eğitim ve spor alanlarında çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan YASAV’ın Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“YASAV olarak amacımız sadece bugünü değil, yarını da düşünen; iyi insan ve iyi toplum inşasına katkı sunan bir bilinçle hareket etmek. Ekonomik nedenlerle eğitim hayatı sekteye uğrayabilecek gençlerimize burslarla destek oluyor, toplumsal dayanışmayı artırmak adına farklı alanlarda sahada yer alıyoruz. Sürekli iletişim halinde olduğumuz SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Çocuk Onkoloji Katının hamiliğini üstlenmiş durumdayız. Daha önce hastane sınıfını kurmuş, Ramazan ayı boyunca iftarlık ikramlarında bulunmuştuk. Şimdi de Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımı yapıyor, çocuklarımızı oyuncaklarla sevindirerek yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

Eren, yardım amaçlı alışveriş şenliklerinden sportif turnuvalara kadar pek çok organizasyon düzenlediklerini belirterek, çağdaş ve sürdürülebilir bir yardımlaşma ağı kurmayı hedeflediklerini de vurguladı.