Bursa'da Nilüfer Belediyesi “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla, çocuklara geri dönüşüm bilinci ile ilgili eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” kapsamında Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencilerine geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde 4 - 6 yaş grubundaki çocuklara, geri dönüşümün önemi ve atık malzemelerin doğru kullanımı hakkında bilgiler verildi. Minik öğrenciler, önce atık ve geri dönüşüm malzemeleri arasındaki farkı öğrendi.

Ardından çocuklar eğitici bir video izleyerek konuyu pekiştirdi. Çocuklar, ambalaj atıklarından yapılan oyunlar sayesinde eğlenceli bir eğitim aldı.