Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, sahne aldığı Jolly Joker Bursa'da seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla Bursalı hayranlarını adeta büyüledi.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi sahne aldığı Jolly Joker Bursa'da Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. 90’lardan günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını Bursalı müzikseverler için seslendiren Yengi, özellikle ‘Ay İnanmıyorum’ şarkısındaki performansı ile uzun süre alkışlandı.

Sesi ile olduğu kadar danslarıyla da kendisini dinlemeye gelenleri mest etmeyi başaran başarılı sanatçı, “Bursa’nın havasından mı suyundan mı? Bilemedim. Aşka geldim vallahi” dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Aşkın Nur Yengi'ye söylediği tüm şarkılarda eşlik eden Bursalılar dolu dolu bir hafta sonu yaşadılar.