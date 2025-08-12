Bursa’da orman yangınlarının tahrip ettiği doğal varlıkları yeniden canlandırmak için “Geleceğe Ödeme Zamanı” projesi hayata geçirildi. Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Nilüfer Belediyesi ve PodyumPark iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, kentin farklı bölgelerine 50.000 fidan dikilecek.BURSA (İGFA) - Bursa, son yıllarda artan orman yangınlarının yaralarını sarmak için büyük bir adım atıyor.

Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Nilüfer Belediyesi ve PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin ortaklaşa başlattığı “Geleceğe Ödeme Zamanı” projesiyle, Bursa’nın çeşitli noktalarına 50 bin fidan dikilerek yeşil bir miras bırakılması hedefleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ: “DOĞAYA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, projeyle ilgili, “Yangınların ardından kentin tüm dinamiklerinin ‘Biz de varız’ demesi bizleri mutlu ediyor. Doğru alanları, doğru türlerle projelendirerek geleceğe ve doğaya borcumuzu ödüyoruz. Yarına Şans Ver Derneği ve PodyumPark ile kol kola on binlerce fidanı toprakla buluşturacağız. Bu proje, sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğinin gücünü gösteren bir örnek olacak” dedi.

PODYUMPARK: “BAŞKALARINA İLHAM OLSUN”

PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi Kurumsal İletişim Müdürü Fatma Ergüler, “10 yıldır ‘Kentin nefes alma noktasıyız’ mottosuyla hareket ediyoruz. Yeşile alan açmanın değeri her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ormanlarımız yanarken hepimize düşen sorumluluk artıyor. 10. yılımızda, Nilüfer Belediyesi ve YASAV ile kente umut olacak bir orman bırakmak için yola çıktık. Bu adımın büyüyerek başkalarına ilham olmasını umuyoruz” diye konuştu.

YASAV: “SÖYLEMDE DEĞİL, İCRAATLA GÜÇLÜYÜZ”

Yarına Şans Ver Derneği Kurucu Başkanı Emire Cantürk Eren, “Ülkemizde orman yangınları dayanılmaz boyutlara ulaştı. Geçen ay tüm STK’lara ‘Bursamızı, Türkiyemizi yeniden ağaçlandıralım’ çağrısı yaptık, ancak beklediğimiz destek gelmedi. Neyse ki Nilüfer Belediyesi ve PodyumPark ‘Buradayız’ dedi. Şimdi Bursa’nın çeşitli noktalarında yeni ormanlar kuracağız. Sivil toplum olarak söylemde değil, icraatta güçlü olmalıyız. Tüm STK’ları bu farkındalığa katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Proje kapsamında yıl boyunca Bursa’nın farklı bölgelerinde fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar, doğaya ve gelecek nesillere kalıcı bir katkı sunacak.