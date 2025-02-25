Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun, mobil fotoğrafçılığa meraklı vatandaşlara deneyimlerini paylaştı. BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, fotoğraf severlere yönelik ücretsiz mobil fotoğrafçılık atölyesi düzenledi.

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen atölye 2 gün sürdü. Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun eğitmenliğinde yapılan derslerde kursiyerler, cep telefonlarıyla profesyonel çekim yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Eğitim süresince gördükleri özel ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getiren kursiyerler, Yıldırım Belediyesi'ne ve Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun’a teşekkür etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fotoğrafçılık sanatına meraklı vatandaşlara yönelik programlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.