Bursa Ticaret Borsası’nın Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda, borsanın aylık faaliyetleri değerlendirilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı güncel ekonomik gelişmeler ve İsrail-İran savaşının olası etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) -Bursa Ticaret Borsası (BTB), Haziran ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun başkanlığında gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Borsanın aylık faaliyet raporları ele alınarak değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, konuşmasında güncel ekonomik gelişmelere değindi.

İsrail-İran savaşının küresel ve bölgesel ekonomiye olası etkilerini analiz eden Matlı, sektörel bazda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle tarım, sanayi ve ticaret sektörlerinde savaşın yaratabileceği riskler ve fırsatlar üzerinde duran Başkan Matlı, Bursa’nın ekonomik dinamiklerini güçlendirmek için Borsanın yürüttüğü projeler ve sektörel iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Matlı, bölge ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için atılacak adımların önemine vurgu yaparak, üyelerin görüş ve önerilerini dinledi.