Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bursa Beşevler Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmasıyla adeta bölgenin çehresini değiştirdi. 75 kişilik ekip ve temizlik araçlarının katılımıyla tüm gün süren çalışmada, sanayi sitesinin tamamı temizlendi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, şehrin en önemli orta ölçekli sanayi sitelerinden biri olan Bursa Beşevler Sanayi Sitesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sanayi sitesi yönetimi ile koordineli olarak düzenlenen çalışmaya 75 kişilik ekip ve temizlik araçları katıldı.

Tüm gün süren çalışmalarda, sanayi sitesinde oluşan kirlilik ve çöpler temizlendi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Bursa Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Koçoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

SEYYAR RUHSAT EKİPLERİ KURULACAK

Temizlik çalışmalarının ardından sanayi sitesinde kapsamlı denetimler yapılacağını belirten Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Karagöz, bunun için seyyar ruhsat denetim ekipleri oluşturacaklarını açıkladı. Karagöz, “Amacımız, en doğru hizmeti en hızlı şekilde vatandaşlarımıza sunabilmek. Ekiplerimiz, sanayi sitesindeki esnafın iş yerlerine kadar giderek gerekli evrakları alacak ve ruhsat işlemlerini gerçekleştirebilecek. Esnafımız, Beşevler Zabıta Karakolu’nda oluşturacağımız Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bürosundan da eksik evrakları temin edebilecek” dedi.

Bursa Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Koçoğlu ise, “Sanayi sitemiz Bursa'nın ve Nilüfer'in en önemli orta ölçekli sanayi sitelerinden biridir. Buranın temizliği, bakımı ve onarımı çok önemli. Nilüfer Belediyesi de buraya özel bir önem veriyor. Gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışması için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.