Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürlerle iftar programında bir araya geldi. Nilüfer’in bir kadın şehri olduğu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Kadınların her alanda daha çok rol alması için çaba sarf eden bir yönetim anlayışına sahibiz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın muhtarlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürlerle iftar yemeğinde buluştu. Nilüfer’in bir kadın kenti olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer, aynı zamanda kadınların güvende olduğu, öncelendiği ve değerli olduğu bir kent. Biz de kadınların daha çok rol alması için çaba sarf eden bir yönetim anlayışına sahibiz. Başkan yardımcılarımızın da çoğu kadın” dedi.

“KREŞ SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Kadınların özgürleşmesini desteklemek adına, projeler geliştirdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Çocukların bakımını genellikle anne, anneanne ve babaanneler üstleniyor. Bu yüzden ilçemizde kreş sayısını artırmak için çalışıyoruz. Kadınların özgürlüğü olarak gördüğümüz için bu konuya büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

İftar sonrasında eşi Nuray Özdemir ile birlikle kadınlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür etti.