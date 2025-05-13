Bursa Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, yılı muhteşem bir konserle tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, yaklaşık 9 ay boyunca yaptıkları çalışmaların meyvelerini yıl sonu konseriyle topladı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever ve aileler izledi.

Geçen yılın Eylül ayından bu yana çalışmalarını sürdüren korolar, Şef Suat Şahin ile eğitmenler Ebrar Çevik ve Emirhan Özkaymak eşliğinde dört bölümden oluşan bir konser sundu. Konserin ilk bölümünde sahneye çıkan Nilüfer Çocuk Korosu, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Sonrasında sahneye gecenin özel konuğu, başarılarıyla dünya çapında ses getiren genç piyanist Ali Keskin çıktı. Keskin, ünlü besteciler Robert Schumann ve Fazıl Say’ın eserlerini başarıyla icra ederek, seyircilerden tam not aldı.

Konserde, Nilüfer Gençlik Korosu ise Türk ve dünya müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Seyirciler de koronun şarkılarına eşlik etti. Konserde sürpriz bir performans da vardı. Nilüfer Gençlik Korosu üyelerinden oluşan orkestra, şarkılarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserin son bölümünde Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu birlikte sahne aldı. Koroların performansı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, koro şefi Suat Şahin ile eğitmenler Ebrar Çevik ve Emirhan Özkaymak’a günün anısına çiçek takdim etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman yaptığı konuşmada, “Nilüfer’in sanat politikasını oluştururken aldığımız kararlardan biri Nilüfer’in çocuklarının sanatla büyümesini sağlamaktı. Sanatla büyüyen çocukların ileride hangi mesleği seçerse seçsin, yaşadığı kenti ve ülkesini medeniyete taşıyacaklarına inanıyoruz” dedi. Erman, koronun eğitmenlerini de kutlayarak, ailelerden çocuklarına bu konuda destek vermelerini istedi.

Koro şefi Suat Şahin de destekleri için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.