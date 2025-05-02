Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin ekonomik nabzını tutmak amacıyla geleneksel olarak gerçekleştirilen “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması” için başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Bursa ekonomisine ilişkin önemli bir referans kaynağı olan araştırmaya katılmak isteyen firmalar, başvurularını 30 Mayıs 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar online olarak tamamlayabilecek.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2024 yılına ait verileri kapsayacak olan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan araştırma ile firmaların 2024 yılı performanslarının detaylı şekilde incelenmesi amaçlanıyor.

Bu yılki araştırmaya katılım için alt sınır, net satışlarda 250 milyon TL olarak belirlendi.

Firmalar, başvurularını www.ilk250.org.tr internet adresinde yer alan anket formunu, kendilerine verilen kurum numarası ve şifreyle doldurarak yapabiliyor.

"STRATEJİK ADIMLAR İÇİN YOL GÖSTEREN BİR ARAŞTIRMA"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın, Bursa ekonomisinin en detaylı ve kapsamlı saha çalışması olduğunu ifade ederek, "Bu titizlikle yürütülen araştırma, firmalarımızın 2024 yılındaki performanslarını sadece genel rakamlarla değil, aynı zamanda derinlemesine analizlerle ortaya koyacak. İhracat, istihdam, katma değer üretimi, karlılık oranları ve yatırım eğilimleri gibi kritik ekonomik göstergeler hakkında sunacağı zengin ve güvenilir veri seti, kent ekonomimizin mevcut durumunu anlamamıza ve geleceğine yönelik stratejik kararlar almamıza rehberlik edecek kapsamlı bir yol haritası oluşturacaktır. Katılım şartlarını sağlayan tüm firmalarımızı bu kapsamlı araştırmada yer almaya davet ediyorum." diye konuştu.

Başkan Burkay, “İhracat” ve “Sektör Liderleri” kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların ayrıca, ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.

Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2025