Bu hafta sinemaseverleri, korkudan animasyona aksiyondan komediye farklı türlerde birçok filmin vizyona gireceği heyecan dolu bir hafta bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra, yeniden vizyona girecek Örümcek-Adam 2 (Spider-Man 3) ile vizyonun yeni filmleri Mission: Impossible - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning), Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch), Kabala, Semur 5: Cin Tohumu, Stelios - Bekledim de Gelmedin, Gecenin Gündüzü ve Kefenler (The Shrouds)filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Efsaneleşen filmler arasında yer alan Örümcek adam serisinin üçüncü filmi Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3), yeniden vizyona giriyor. Serinin üçüncü filminde, Peter Parker özel hayatı bir yanda, Örümcek Adam kimliği diğer yanda yaşarken zorlanır. Örümcek Adam olmanın en temel tehlikesi ise her an nerede geleceğini kestiremediği tehlikeler ile kuşatılmış olma ihtimalidir. Bu sırada Peter’ın rahatsız edici bir kibri çıkar ortaya. Sevenleri bu durumdan olumsuz etkilenirler. Sadece üzülmek açısından değil, onun sırf bu özelliğinden ötürü Venom ile Kum Adam’ın saldırılarına kulak asmayarak ailesini ve tüm sevdiklerini farkında olmadan tehlikeye atacaktır.

Tom Cruise’un başrolünde olduğu sevilen seri Görevimiz Tehlike’nin yeni filmi Mission: Impossible - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning), büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan Ajan Hunt ve ekibinin hikayesini konu ediniyor. Ethan Hunt ve efsanevi Impossible Mission Force'tan ekibi, yalnızca "Entity" olarak bilinen son derece güçlü ve dünyayı tehdit eden bir yapay zekayla karşı karşıyadır. Ekibin, bu kaynayan çatışmada kilit rol oynayan "Sewastopol" adlı Rus denizaltısını bulmaları gerekir. Ancak Hunt ve ekibi bu amaçta elbette yalnız değildir…

Haftanın aile filmlerinden Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch), parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden kaçak bir uzaylıyla arkadaş olan yalnız bir Hawaii kızının hikayesini konu ediniyor. Altı yaşındaki Lilo Pelekai, 18 yaşındaki kız kardeşi Nani ile birlikte Hawaii’de yaşayan bir kızdır. Anne babalarını erken yaşta kaybeden kardeşler yalnızlıkta baş etmeyen çalışır. Ancak kaçak bir uzaylı olan Stitch ile yollarının kesişmesiyle hayatları bambaşka bir hal alır. Sürekli kaos yaratan Stitch ile baş etmesi zor olsa da kardeşler kendilerini yeniden bir aile sıcaklığında hisseder…

Senaristliğini ve yönetmenliğini Fatih Gülaydın’ın üstlendiği haftanın korku filmlerinden Kabala, ailesinin gizemli geçmişiyle yüzleşmek ve doğmamış bebeğini korumak için zorlu bir mücadele veren Elif’in hikayesini konu ediniyor. Babasının esrarengiz ölümü ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Elif, bu amaçla yıllar önce terk ettiği aile evine geri döner. Eve geldiği andan itibaren tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşamaya başlayan Elif, çok geçmeden bu durumun evin derinliklerinden saklanan bir sırdan, Kabala adlı bir tarikatın cin ve büyü ritüelleriyle dolu karanlık dünyasıyla bağlantılı olduğunu öğrenir.

Haftanın dram filmlerinden Stelios - Bekledim de Gelmedin, Pontuslu bir mülteci çocuk olan ve zorlukların üstesinden yeteneği ve direnciyle gelen efsanevi Yunan şarkıcı Stelios Kazantzidis’in hikayesini konu ediniyor. Stelios Kazantzidis’in hayatı, zorlu süreçte müziğe olan olağanüstü yeteneğini keşfetmesiyle bambaşka bir hal alır. Yeteneği ve dayanıklılığıyla Yunan müzik dünyasında kendine yer edinmeye çalışan Stelios, aynı zamanda ilişkilerinin zorluklarıyla, içsel özlemleriyle ve sadık hayran kitlesinin beklentileriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu’nun üstlendiği Gecenin Gündüzü, zorbalığa uğrayan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Genç bir kadın Gündüz, dokuz kişilik yakın arkadaşlarından oluşan grubun en sevilenlerinden biridir. Ancak arkadaş çevresinde bulunan sosyal medya fenomenleri tarafından acımasız bir siber zorbalık kampanyasının hedefi olur. Maruz kaldığı zorbalık, Gündüz’ü intihara sürükler. Gündüz, ölümün kıyısından dönmeyi başarda da felçli kalır. Gündüz’e olanları kabullenemeyen Poyraz, yaşananların sorumlularından hesap sormak için harekete geçer.