Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Urgancılar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangını, sadece doğayı değil, mahallede yaşayan çiftçilerin evleri ve ahırlarını da etkiledi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in çağrısıyla harekete geçen Pazaryeri’nin duyarlı çiftçileri, yangında hayvan yemlerini kaybeden üreticiler için seferber oldu. Toplanan yemler, belediye koordinasyonuyla yangından zarar gören Urgancılar Mahallesi’ne ulaştırıldı.

BAŞKAN TEKİN: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Destek kampanyasına öncülük eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yangın haberini alır almaz sadece bir ilçe değil, tüm Bilecik olarak yüreğimiz yandı. Pazaryerili çiftçilerimizle hemen bir dayanışma başlattık. Çünkü biz bu toprağın insanlarıyız, biz büyük bir aileyiz. Zor günlerde birbirimize sahip çıkmak bizim en büyük gücümüz. Emeği geçen tüm çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Önümüzdeki günlerde yangın bölgelerine yem desteğimiz sürecektir.”