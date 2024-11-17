Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında geniş çaplı bir huzur uygulaması düzenlendi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştrilid. İl genelinde 20 farklı noktada 5 aşamalı olarak yürütüldü. Çalışmalara toplam 103 personel katıldı. Detaylı sorgulama ve kontroller yapıldı. Uygulama sırasında 3.860 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirilirken, 21’i yabancı uyruklu olmak üzere birçok kişi inceleme altına alındı. Ayrıca, 13 işletmede denetimler yapıldı.

Yapılan denetimler neticesinde: 5 Suriyeli düzensiz göçmen hakkında işlem, Trafik kurallarını ihlal eden 18 araca toplam 21.811 TL ceza işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlama çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.