Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma ekiplerince sahte alkol denetimi yapıldı. Ülke genelinde devam eden denetimler kapsamında alkol satışı yapılan işyerlerinde artan denetimlerin halk sağlığı için önemli olduğunu belirten ekipler, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık istedi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Jandarma ekiplerince alkol satışı yapılan işyerlerinde sahte alkol denetimi yapıldı.

Ülke genelindeki denetimlerde, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler sorumluluk sahasında alkol satışı yapılan işyerlerinde denetimlerini arttırdı. Sahte alkol tüketimi ile halk sağlığı açısından olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçmek adına yapılan denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşlara konuyla ilgili duyarlı olmayı, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Osmaneli Kaymakamlığı'ndan ilçede yapılan denetimler ile ilgili yapılan açıklamada, “81 ilde olduğu gibi ilçemizde de sahte alkole yönelik devam eden ve Jandarmamız tarafından gerçekleştirilen denetimler ile halk sağlığı açısından olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçiliyor. Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkole karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım” ifadeleri yer aldı.