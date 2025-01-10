Cemiyetin ilk kurulduğu yıllardan bugüne basın sektörüne hizmet vermiş tüm emekçilerin katıldığı programda bir konuşma yapan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün basın sektörünün sorunlarının dile getirildiği bir gün olarak anıldığını hatırlatarak başladığı konuşmasında, basın sektörünün sorunlarına değindi.

“2025 yılının Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz”

Basın mensuplarının ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyen Okutmuş, bunun yanı sıra mesleğin sınırlarının çizildiği bir meslek kanununa ivedilikle ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Mesleği her önüne gelenin yapmaya çalıştığını, dolayısıyla piyasada tehdit ve şantaj dilinin gazetecilik mesleği ile bir arada zikredilmesi gibi kötü bir durumun ortaya çıktığını söyleyen Okutmuş, 2025 yılının Gazetecilik Meslek Kanununun çıkarıldığı bir yıl olmasını temenni etti.

Okutmuş, davetlerini kırmayarak programa katılan il protokolüne teşekkürlerini iletti.

Bayburt Belediye Başkanı Memiş, gazetecilerin bu özel günü kutlayarak, Bayburt basınının hem eleştiri anlamında hem de güzel olanı görme noktasında çok faydalı bir iş icra ettiklerini belirtti. Başkan Memiş, “Eleştirmek yapılan bir işi tenkit etmektir, eksiklerini söylemektir ve alternatif olarak bu işin doğrusunu sunmaktır. Bu anlamda memnuniyetimi ifade ediyorum. Eleştirilmekten rahatsız olmadığımı da ifade ediyorum. Çünkü eleştiriliyorken eğer iyi yöneticiler isek eleştirildiğimizde bir yanlışı yapmaktan vazgeçip onun yerine bir doğruyu yapmamızı sağlıyor. Bu anlamda ben Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızın şahsında bütün gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Gazeteciler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Bayburt Vali Yardımcı Cem Gümrükçü de halkın haber alma hakkını yerine getiren gazetecilerin gününü kutladı, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Gümrükçü, dezenformasyonun ülke genelinde hat safhada olduğunu, bunun önüne geçenlerin bu işi aslıyla yapan kişiler olduğunu dile getirerek, Bayburt basının özel gününü kutladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mete Memiş’in gazetecilere günün anısına hediyeler takdim etti. STK Başkanları da Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’a plaket takdim ettiler. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Baberti Otel’de gerçekleşen kahvaltı programına Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Ali Savaş Bülbül, İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Aslan, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney, Türkiye Kamu-Sen Bayburt İl Başkanı Ahmet Çalışkan, Memur-Sen Bayburt İl Başkanı Kenan Turan, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Murat Şahinoğlu, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve Başkanvekili İbrahim Pekmezci, cemiyet üyeleri ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı.