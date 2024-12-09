Altın Kelebek Ödülleri'nde, Berfu Yenenler’in English Home tasarımı battaniye elbisesiyle gösterdiği stil, battaniyelerin sadece sıcaklık sunmadığını, aynı zamanda modaya ve estetiğe de ilham verdiğini gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - English Home, 8 Aralık Dünya Battaniye Günü’nü duyurarak bir ilke imza attı ve battaniyeyi Altın Kelebek Ödülleri’nin prestijli kırmızı halısına taşıdı.

Berfu Yenenler, bu özel gece için English Home tarafından tasarlanan benzersiz battaniye elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle renklenen kırmızı halıda, Berfu Yenenler’in Dünya Battaniye Günü’ne özel tasarlanan elbisesi gece boyunca en çok konuşulan detaylardan biri oldu.