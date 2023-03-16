Bir önceki dönem Milliyetçi hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap 28.dönem Milliyetçi hareket Partisi Bayburt Milletvekilliği için adaylık başvurusunu Ankara’da gerçekleştirdi.

Kasap yaptığı açıklamada:

Başladığım günden bugüne yapmis olduğum görevlerin en iyisini yapma gayreti içerisinde bulundum. Partim ve davam adına her türlü fedakarlığı yapmaktan hiç kaçınmadım.

Kimsenin olmadığı yerde ben varın diyerek bayrağı teslim aldım. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde Bayburt ve bayburtlular adına yeni bir sorumluluk ile aday adaylık müracaatımi yaptım çıkmış olduğum bu yolda Genel Başkanımın takdiri ve siz değerli hemşehrilerimizin desteği ile hedeflenen başarıya ulaşacağız inşallah.