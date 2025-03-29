Bayramlar, yalnızca milli ve dini bir kutlama olmanın ötesinde; birlik ve beraberliği, aile bağlarını, kültürel mirası ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren özel günlerdir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Koordinatörü Psikolog Neslihan Turan, bayramın ruhumuza iyi gelen, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor.İSTANBUL (İGFA) - Psikolog Neslihan Turan; “Günümüzün yoğun temposunda bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelmek için en güzel bahanedir. Ancak bayramlar sadece gelenekleri yaşatmak için değil, ruh sağlığımız açısından da büyük bir önem taşır. Çünkü sosyal bağlarımız ne kadar güçlüyse, stresle başa çıkma becerimiz de o kadar gelişir.” diyor.

Bayramların İnsan Psikolojine Etkileri

Psikolog Neslihan Turan, bayramların bireysel ve toplumsal huzura katkı sağladığını belirtiyor. İşte bayramların psikolojik faydaları:

Aidiyet Duygusunu Güçlendirir: Sevdiklerimizle bir araya gelerek kendimizi daha mutlu ve güvende hissederiz.

Psikolojik Dayanıklılığı Artırır: Temas ettiğimiz her insanla ilişkilerimizi kuvvetlendirerek ruhsal dayanıklılığımızı artırabiliriz.

Mutluluk Hormonlarını Destekler: Yardımlaşma kültürü sayesinde içsel huzurumuzu besler, mutluluk hormonlarımızın salgılanmasını artırırız.

Bayram Ruhunu Yaşatmanın Yolları

Bayramlar yalnızca aile bireyleriyle değil, çevremizdeki herkesle iletişimi artırmak için de bir fırsattır. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Koordinatörü, Psikolog Neslihan Turan, bayram ruhunu canlı tutmak için şu önerilerde bulunuyor:

Bir büyüğünüzün elini öpün ve halini hatırını sorun.

Bir çocuğa şeker ya da küçük bir hediye vererek bayram sevincine ortak olun.

Uzaktaki sevdiklerinizi arayın veya mesaj atarak bayram coşkusunu paylaşın.

Günlük hayatın içinde bile olsa, bir esnafa ya da komşunuza "İyi bayramlar" dileyerek sıcak bir selam verin.

Eski Bayramlar Nerede Demeyin, Bayramı Bayram Gibi Yaşayın Ve Yaşatın!

Belki artık köylere gidip büyük sofralar kurmuyoruz, belki yeni ayakkabılarımızı yatağımızın başucuna koyup uyumuyoruz, belki de sevdiklerimizden uzaktayız ve sarılamıyoruz... Bu yüzden "Nerede o eski bayramlar?" diye iç geçiriyoruz.

Oysaki ne fark eder?

Geçmişi özlemek yerine bugünü değerlendirelim! Kocaman sofralar kurun, en güzel kıyafetlerinizi giyin, küslükleri kaldırın, sevdiklerinize sarılın ve bayramın tadını çıkarın. Ruhunuza iyi gelecek Bayram fırsatını kaçırmayın!