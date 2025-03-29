Ramazan Bayramı arifesinden geçerli olmak üzere 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'a kadar otoyol ve köprüler ücretsiz olacak.ANKARA (İGFA) - Ramazan Bayramı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar, köprüler, metro-tren hatlarında vatandaşlar ücretsiz hizmet alacak.

Konyalıların bayram heyecanına ortak oldu Konyalıların bayram heyecanına ortak oldu

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize bayram hediyesi Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla; 29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası: Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası: Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz."