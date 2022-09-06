Şehrimizin turizmine ivme kazandıracak projelerden Bamsı Beyrek Seyir Terasında teras montaj çalışmasına başlandı.

Bayburt'un turizmine katkı sunacak mekanlar oluşturmak adına bu yıl yapımına başlanan ve inşası hızla süren Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi herşeyiyle komplike bir yapıya sahip. Projede Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa ediliyor. Ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zıplayn macera parkı da yer alıyor.