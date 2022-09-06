Ömer Yazoğlu İstanbul’da Dualarla yad edildi. Ömer Yazoğlu İstanbul’da Dualarla yad edildi.

Şehrimizin turizmine ivme kazandıracak projelerden Bamsı Beyrek Seyir Terasında teras montaj çalışmasına başlandı.

Bayburt'un turizmine katkı sunacak mekanlar oluşturmak adına bu yıl yapımına başlanan ve inşası hızla süren Bamsı Beyrek Seyir Terası ve Zıplayn Projesi  herşeyiyle komplike bir yapıya sahip. Projede  Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metre kare alana sahip bir kır kahvesi inşa ediliyor. Ayrıca doğa sporları parkurları, 7 km uzunluğunda doğa yürüyüşü parkuru ve 500 metre yükseklikte bulunan zıplayn macera parkı da yer alıyor.