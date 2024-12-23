Bugün ki “Sahaf Konuşmaları” etkinlikleri kapsamında davet edilen Oğuzhan Pekmezci "Dört Şair,dört şiir" isimli söyleşi de sözlerine Elisa Kitap Sahaf'ın bugüne kadar yapmış olduğu etkinlikler için başta Sahaf sahibi Ruhlar Çetin'e, programları düzenleyen Hüseyin Çoban ve devamındaki paydaşlara teşekkür ederek başlayan Oğuzhan Pekmezci daha sonra bu tür etkinliklerin yapılmasının Bayburt ve burada bulunan öğrenciler için çok değerli olduğunu, okuma oranlarının bu kadar düştüğü dönemlerde bu tür yerlerin önemine değinmiştir. Pekmezci, söyelişi de dört şairin yazmış olduğu birer şiirin hikâyesine değilineceğini ve şiirlerin seslendirileceğini söylemiştir.

Akabinde söyleşisine ilk olarak Hüseyin Nihal Atsız ile başlayan Pekmezci, Atsız'a ait olan bu iki şiirle söyleşisini sürdürmüştür.

"Saraylarda Süremem

Dağlarda Sürdüğümü

Bin Cihana Değişmem

Şu Öksüz Türklüğümü"

"Yiğit Bahtsız Olurmuş

Taçsız, Tahtsız Olurmuş

Nağmertlerin Adı Çok

Mertler Atsız Olurmuş"

Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatı hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, onun "Geri Gelen Mektup" isimli şiirinin yazılma nedenine değinmiş, hikâyesini dinleyicilere anlatmıştır. Bu kısımda Atsız'ın dava şuuruna bağlılığına değinen Pekmezci, birinci bölümünü Atsız'ın şu sözüyle bitirmiştir.

"Hepimiz, kaderimizin götürdüğü yoldan, kendi sonumuza doğru gideceğiz."

Söyleşinin ikinci bölümünde sözlerine Abdurrahim Karakoç'un şu mısralarına yer vererek başlamıştır.

"Kurulduk Çelik Yay Gibi

Akarız Deli Çay Gibi

Buluttan Çıkan Ay Gibi

Bir Gün Geri Geleceğiz"

Pekmezci, Abdurrahim Karakoç'un hayatıyla ilgili kısa bir bilgi vermiş ve şair bir ailenin çocuğu olduğunu aktarmıştır. Daha sonra "Mihriban" şiirinin yazılma nedenine değinmiş ve hikâyesini anlatmıştır. Bu kısımda ayrıca yine Abdurrahim Karakoç'a ait olan "Unutursun Mihribanım" şiirine değinen Pekmezci, bu şiirin Karakoç'a sevdiği kadın olan Mihribandan gelen bir mektupta yazan şu cümle üzerine yazıldığını söylemiştir.

"Unutmak kolay mı? "

Pekmezci, söyleşinin ikinci kısmını Abdurrahim Karakoç'a ait şu sözle bitirmiştir.

"Ne ayagım uydu, ne kafam uydu Belli... Ben bu çağın yabancısıyım... "

Söyleşinin üçüncü bölümüne Necip Fazıl Kısakürek ile devam eden Pekmezci, şairin "Zindandan Mehmed'e Mektup" isimli şiirinden şu mısraları okuyarak başlamıştır.