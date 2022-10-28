Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99. Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saray Bahçesi Kent Meydanı’nda gerçekleşen çelenk sunma törenine Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Vali Epcim, Başkanımız Pekmezci ve Garnizon Komutanı Tosun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.