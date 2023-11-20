Belediyemizin katkılarıyla Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Çocuk Hakları Durağı’nın açılışına Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Saka, Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve çocuklar katıldı.

Açılış sonrası çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanımız Pekmezci yaptığı açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi’nin bizden ‘Çocuk Hakları Durağı’ talebi oldu. Bizde seve seve bu işin içinde olduk ve onların istediği yerde bu durağı açtık. Çocuklarımızın haklarını bilmeleri, özümsemeleri gerekiyor. Biz anne-baba ve yetişkinlerinde bunu anlaması, bilmesi gerekiyor ki yarınlarımızın teminatı yavrularımızı, gençlerimizi geleceğe hem fiziksel anlamda hem de ruhsal anlamda çok daha iyi hazırlayabilelim” dedi.