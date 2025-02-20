Yoğun ilgi gösterilen programda Bayburt Belediyesi arşivinde yer alan Bayburt’un eski fotoğrafları ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğrafların görücüye çıktığı serginin açılışını Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Müftüsü Bayram Danacı beraber yaptılar.

Açılışın ardından sergiyi büyük bir ilgiyle gezen protokol üyeleri ve katılımcılar nostaljik anlar yaşarken sergide yer alan fotoğraflarla ilgili Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından bilgilendirildiler.

21 Şubat 2025 Cuma Saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek olan sergiye Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.