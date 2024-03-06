Vali Eldivan, Bayburt’un asayiş olaylarında en güvenilir illerden bir olduğuna değinerek, İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzde çalışmaktayız.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızı güven içinde okullarına göndermenizi sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; ne sebeple olursa olsun başta terör örgütü olmak üzere suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak için her türlü güvenlik önlemlerini alıyoruz.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı ocak ve şubat ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının ilk 2 ayında 273 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının aynı döneminde 210 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında %23 düşüş sağlanmıştır.

Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının tamamı aydınlatılmış olup, faili meçhul olay bulunmamaktadır.

2024 yılında kişilere karşı 119 malvarlığına karşı 37 olay meydana gelmiş olup, olayların tamamı aydınlatılarak %100 başarı sağlanmıştır. 4 hırsızlık failleri yakalanmıştır. İlimiz genelinde son bir aydır hırsızlık meydana gelmemiştir.

6284 sayılı kanun kapsamında 30 olay meydana gelmiş, 34 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takibi yapılmaktadır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 yılı ilk 2 ayında, 44 2024 yılının aynı döneminde 62 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı %41 artmıştır.

2023 yılında, 50142 2024 yılında 89125 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %78, 2023 yılında 31723, 2024 yılında 54553 araç sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artış sağlanmıştır.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

14 operasyonda, 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından; 1,67 gram metamfetamin maddesi, 14,57 gram esrar maddesi, 69 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiştir. Ayrıca 1 adet av tüfeği ile birlikte 11 adet fişek ve 2 aranan şahıs yakalanmıştır.

2023 yılı ilk 2 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında %16 artış, yakalanan şahıs sayısında %21 azalış ve tutuklanan şahıs sayımız aynıdır.

Yakalanan esrar maddesinde %609 artış, sentetik ecza maddesinde %100 artış, metamfetamin maddesinde %91 azalış olmuştur.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

1 Şahıs FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan, 1 şahıs PKK/KCK Terör Örgütüne finansman sağlamak suçundan 3 şahısta PKK/KCK Terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 4 şahıs gözaltına alınmış ve şahısların adli mercilere sevki sağlanmış, 1 sosyal medya hesabı ile 3 internet sitesinin erişimi engellenmiştir.

2023 yılı ile 2024 yılı Ocak ve Şubat ayı mukayese edildiğinde işlem yapılan şahıs sayısının % 150 arttığı görülmüştür.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar kapsamında 12 olayda 17 şüpheli şahsa adli işlem uygulanmıştır

2023 yılının ilk 2 ayına oranla 2024 yılı ilk 2 ayında yapılan çalışmalar sonucu yakalama oranları %120 artış göstermiştir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

10 operasyonda, 11 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan operasyonlarda ülkemize girmeye çalışan 32 yabancı uyruklu şahıs engellenmiş ve deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir.

2023 yılı ilk 2 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında %600 artış, yakalanan şahıs sayısında %900 artış ve tutuklanan şahıs sayısında ise %100 artış sağlanmıştır.

TRAFİK OLAYLARI KONUSUNDA

2023 yılının ilk (2) ayında 25 yaralamalı trafik kazasında 48 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılının aynı döneminde 23 trafik kazasında 50 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralamalı trafik kazası sayısı %8 azalmıştır.

TOPLUM DESTEKLİ FAALİYETLER KONUSUNDA

2024 yılının ilk (2) ayında; (630) vatandaşımıza trafik eğitimi, 9 okulda 420 öğrenciye Jandarmanın Tanıtımı ve Çevre Bilinci eğitimi 140 kadın vatandaşımıza En iyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiştir.

2867 adet Sanal Dolandırıcılık ve KADES broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. (191) kadın vatandaşımıza KADES eğitimi, 140 kadın vatandaşımıza En iyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiştir.

Pazar Yeri, İkametgâh, Okul, İş Yeri ve Muhtar olmak üzere toplam 396 bilgilendirme ziyareti yapılmıştır.