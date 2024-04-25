Uzman baş denetçi ve denetçiler tarafından kilit önemdeki akademik birimler, idari birimler, koordinatörlükler, uygulama ve araştırma merkezlerinde iki gün süren dokümantasyon ve ana hizmet uygulamaları değerlendirmeleri sonucunda almaya hak kazandığımız tescil belgesi, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) yapacağı dış değerlendirme süreci öncesinde önemli bir motivasyon ve özgüven sağladı. Baş Denetçi Osman Levent Demirci ile Denetçiler Naci Kırtaş ve Tuncer Saracık'ın yer aldığı değerlendirme ekibi, iki gün süreyle kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, destek, performans değerlendirme, iyileştirme ve operasyon başlıkları ve bu başlıklara bağlı alt başlıklarda yaptığı birim incelemeleri sonucunda olumlu görüş bildirerek kalite politikamızı onayladı ve Bayburt Üniversitesinin kalite yönetim stardartlarına uygunluğunu tescilledi. Süreç sonunda almaya hak kazanılan ve "BAYÜ Kalite Yolculuğu" töreninde takdim edilen ISO 9001:2015 kalite sertifikası, bu alandaki geçerliği en yüksek ulusal standartlardan biri olması nedeniyle çalışmalar açısından önemli bir başarı göstergesi oldu.

Sertifika töreninde memnuniyet bildiren teşekkür konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen "Kurumsal dönüşüm kapasitemizdeki tüm insan kaynaklarını ve destek kaynaklarını seferber ettiğimiz kalite yönetim sürecinin en önemli eşiklerinden birini alnımızın akıyla geçmekten şeref duyuyor; Kalite Koordinatörümüz Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı başta olmak üzere Kalite Koordinatörlüğümüz ekibine, akademik ve idari birimlerimizin yöneticilerine ve personeline, öğrencilerimize, dış paydaşlarımıza ve yönetişim sürecinin tüm ortaklarına yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca, titiz ve objektif değerlendirme sürecine sundukları katkıyla kurum kültürümüzün gelişiminde bıraktıkları etki vesilesiyle denetim ve değerlendirme ekibine de teşekkürü borç biliriz. Bugüne değin kat ettiğimiz mesafeden emin olmakla birlikte alanında uzman bağımsız denetçilerin gözünden de teyit edilen kalite başarımız, gelecek adına umut verici. ISO 9001:2015 belgesi, ulusal geçerliğe sahip en önemli kalite tescillerinden biri olarak artık kurumsal akreditasyon envanterimizde yer alıyor. Bu gururla ve yüksek kararlılıkla, yakın zaman sonra gerçekleşecek olan YÖKAK denetimlerini de başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Kalite yönetimindeki başarı, Üniversitemizin yaşayan kurum kültürü olarak tüm bireysel ve kolektif aksiyonlarımıza nitelik kazandıracak." dedi.





Törende, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikasının yanı sıra, EKYS standartları eğitimini başarıyla tamamlayan akademik ve idarî personele sertifikaları takdim edildi. Törene Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, kurum amirleri, denetleyici kuruluş yetkilileri ve denetçileri ile akademisyenler ve idarî personel katıldı.