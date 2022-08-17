Okul birincilerine ayrılan ek kontenjanlarla birlikte toplamda 15.395 öğrenci sayısına ulaşan Bayburt Üniversitesi, yüzde yüzün üzerinde dolulukla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Üniversite tercihlerinde bölgenin cazibe merkezi olma hedefini gerçekleştiren Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından mevcut programlara atanan kontenjanları tamamıyla doldurmakla kalmayıp okul birincileri tarafından da tercih edilerek 15.395 öğrenciyle kontenjan fazlasına erişti. Nitelikli büyüme stratejisi çerçevesinde entegre kalite sistemi çalışmaları yürüten Bayburt Üniversitesi, öğrenci odaklı Stratejik Büyüme Vizyonunu hayata geçirirken üç temel konseptle öğrenci adaylarına hitap etti. Yerleşme verilerindeki başarıyı Stratejik Büyüme Vizyonu ile ilişkilendiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bayburt Üniversitesi; sporda ekol olma hedefiyle ‘Şampiyonların Üniversitesi’, topluma sağduyu ve hakikat odaklılığa vurgu yapan ‘aklıselimlik’ kavramını akademide uygulamak hedefiyle ‘Aklıbilim Akademi’ ve proje merkezli yeni nesil üniversite konseptini üretim süreçlerine entegre etmek hedefiyle ‘Proje Seferbirliği’ yaklaşımlarıyla büyüyor. Üç temel alanda uyguladığımız stratejilerin meyvelerini hasat ederken, öğrenci adaylarına bu stratejilerin temel aktörü olma vaadiyle seslendik. Çevre illerde gerçekleştirdiğimiz halkla ilişkiler çalışmalarından, ulusal ve uluslararası hedef kitleye hitap eden Sanal Fuar çalışmalarına kadar tüm sürecin katmanlarında öğrencilerimize aynı mesajı ilettik: Sizler tercihlerinizle büyüyeceksiniz. Biz ise sizinle..." şeklinde konuştu.

Sürekli gelişme ve iyileşme vizyonunun temelinde tek bir düşünce olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, "Kendini aşmak; ilerlemenin, tasavvufun, bilimin, sporun ve sanatın özündeki temel ilkedir. Kendimizi aşarak tarihi bir seviyeye ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, ailemizin yeni seçkin üyeleri olan öğrencilerime, tüm kültürel dokusu ve tarihi mirasıyla üniversitesini sahiplenen şehrime yürekten teşekkür ederim" dedi.