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İlki 2019 yılında düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi (USBK), bu yıl beşinci kez, 19-21 Ekim tarihlerinde Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor. Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına Türk Dünyasından ve Türkiye'den saygın üniversitelerin paydaşlığında tasarlanan sempozyum, açılış töreni ve Haydar Aliyev özel oturumuyla başladı. Çevrim içi (online) ve yüz yüze olmak üzere hibrit şekilde gerçekleşen sempozyum kapsamında ulusal ve uluslararası nitelikte 278 bildiri sunulacak.



Bayburt Üniversitesinin, Gümüşhane Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi paydaşlığında ev sahipliği yaptığı 5. USBK, Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen törenle başladı.





Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Maden'in konuşmasıyla başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile paydaş üniversitelerden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın konuşmalarıyla devam etti. Kongrenin tarihini özetleyerek söze başlayan Düzenleme Kurulu Başkanı Maden, kongrelerin, İsrail'in ihlal ettiği devlet ahlâkı ve işlediği insanlık suçlarına karşı en önemli çözüm alanlarından biri olduğunu söyledi. Paydaş üniversitelere teşekkür eden Maden, kongre kapsamında 400'e yakın akademisyen ve araştırmacının 278 bildiri sunacağını dile getirdi.



Düzenleme Kurulu Maden'den sonra kürsüyü teşrif eden Kongre Onursal Başkanı Rektör Türkmen, iç savaşlar, yoksulluk, etnik düşmanlıklar ve rejim terörü gibi uluslararası sosyal sorunların çevrelediği bölgemizde barış istikrarını ve sürdürülebilir sağduyuyu inşa etmek için sosyal bilimlere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyerek kongrenin misyonunu hatırlattı. İsrail'in neden olduğu insanlık suçları nedeniyle Filistin halkının yasını paylaştığını ifade eden Rektör Türkmen, insanlığa sunulacak bilimsel reçetelerin önemine değindi. Rektör Türkmen, paydaş üniversite Rektörlerine ve kongre katılımcılarını selamlayarak şükranlarını bildirdi.





Rektör Türkmen'in ardından Rektör Göktaş, Rektör Karacoşkun ve Rektör Yıldız da Onursal Başkan kimliğiyle katılımcılara hitap ederek kongrenin ve bilim paydaşlığının önemini niteleyen tören konuşmalarını gerçekleştirdiler. İsrail'i ülkemizin ve milletimizin ortak tavrıyla kınayan paydaş Rektörler, üniversitelerin insanlık değerlerinin tesisi ve muhafazası için çalışmak üzere misyon ortaklıkları geliştirmesinin yararları hakkındaki teşvik edici fikirlerini beyan ederek katılımcıları selamladılar.



Tören konuşmalarının ardından Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova'ya Rektör Türkmen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.



Törenin ardından, Doç. Dr. Ramin Sadık, Doç. Dr. Cavadxan Qasimov ve Doç. Dr. Eşref Elekberov'un davetli konuşmacı oldukları Haydar Aliyev Özel Oturumuna geçildi. Özel oturumda Doç. Dr. Sadık tarafından "Haydar Aliyev Döneminde Azerbaycan"; Doç. Dr. Qasimov tarafından "Haydar Aliyev ve Türkiye Azerbaycan Devletlerinin İktisadi İnkişaf Perspektiflerinin Güçlendirilmesi"; Doç. Dr. Elekberov tarafından "Haydar Aliyev'in Türk Dünyası Birliği Stratejisi" isimli bildiri sunumları gerçekleşti.