Bayburt Üniversitesi Gönüllü akademisyen, idari personel ve öğrenciden oluşan insani yardım ekibi, afet bölgesinde yaraları sarmak üzere Adıyaman'a gittiler.

Bayburt Üniversitesi Gönüllü ekipler “BANA SOR” yazılı yelekleriyle Depremzedelere iletişim,koordinasyon ve yardımlara ulaşmaları konusunda yardımcı oluyorlar.

Bayburt Üniversitesinden bölgeye araçlarla gönderilen gıda ve giysi yardımları ulaştı.

Bayburt Üniversitesi Gönüllü ekibi Depremin yaşandığı bir çok ilde canla başla çalışmalara katkı sunmaya devam ediyor.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen Yaptığı paylaşımda:

“Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için başlattığımız iyilik zinciri, ikinci halkasıyla devam etti. Sürdürülebilir yardımlaşma amacıyla yüklediğimiz ikinci kamyonu da Malatya'daki depremzedelerimiz için dualarla uğurladık. İyilik zincirimiz yeni halkalarla devam edecek.

Üniversitemiz Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü hocalarımızı, şehrimizden Malatya'ya arama-kurtarma faaliyetleri için hareket eden ekibimize liderlik yapmaları üzere dualarla uğurladık. Bu kutsal görevde her bir arkadaşımıza güç ve muvaffakiyet diliyorum.” dedi.

Rektör Türkmen Depremzede vatandaşlarımız için yardımlarımız devam edecek dedi.