Dernek, 2. Olağan Genel Kurulunu düzenleyerek hem geçmiş çalışmalarını değerlendirdi hem de gelecekteki hedeflerini belirledi.

Genel kurulda konuşan Dernek Başkanı Nesli KOCABEY, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında üyelere detaylı bilgiler sundu. Denetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimlerde, Nesli KOCABEY oybirliğiyle yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.

Başkan KOCABEY, Ümit Derneği’nin Bayburt merkez, ilçe, belde ve köylerinde faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi. Ayrıca derneğe destek veren Bayburtlu iş insanlarına ve esnafa teşekkürlerini iletti.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri:

Nesli Kocabey

Abdulkadir Selem

Elif Çil

Zeynep Karakolcu

Fatih Telli

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Fırat Kocabey

Muhammet Kılıç

Semanur Battal