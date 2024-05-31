Bayburt Valisi Eldivan, Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıldönümü Konserine Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konsere katılarak, Polis Akademisi Bandosu'nu tebrik etti.

Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği'ne kadar geniş bir repertuardan eserler seslendiren Polis Akademisi Bandosu, Anadolu'nun farklı yörelerinden geleneksel melodileri izleyicilere aktardı. Ayrıca, Zeybek ve Kafkas gösterilerini sergileyen ekipler de büyük beğeni topladı.

Vali Eldivan, konserde sahne alan sanatçıları tebrik ederek, gösterilen performansın üst düzeyde olduğunu belirtti. Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünün anlam ve önemine vurgu yaparak, emniyet teşkilatının ülke genelindeki hizmetlerine değer verdiğini ifade etti.