Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda Bayburtlu sanatseverin katıldığı konser ve semazen gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konserde Bayburt’ta görev yapan müzik öğretmenleri, orkestra eşliğinde koro ve solo ilahiler seslendirdi. Erzurum’dan getirilen semazen ekibi de konsere eşlik etti. Bayburt Üniversitesi Sadrüşşeria Konferans Salonu’nda gerçekleşen konser, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vali Mustafa Eldivan, konserin son bölümünde öğretmen korosu adına koro şefi Murat Mecit Akyüz’e plaket takdim ederek koroda görev alan öğretmenlere ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen de koro ekibine teşekkür ederek belge takdiminde bulundu.