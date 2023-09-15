Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, öğretmen evinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bayburtlu vatandaşların siyasetten beklentilerini sıralayan Ateş, toplum ilk olarak istihdam, sağlık ve kentleşme gibi alanların biran önce çözüme kavuşmasını istiyor dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ateş, Bayburt’ta hayata geçen ve yapılması devam eden çalışmalara değindi.

Milletvekili Ateş, konuşmasında şunları kaydetti:

“Gerek özel sektördeki hayata geçen fabrikalarla gerekse kamu alımlarıyla Bayburt’ta işsizliği çözeceğiz. Memleketimizde hiçbir evladımız ‘işim yok’ diyemez hale gelecek.. Hedefimiz 1 buçuk yıl içerisinde işsizliği Bayburt’un gündeminde çıkarmak. Bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bayburtlu kardeşlerimiz bize güvendi, mührü bize teslim etti, bizlerde gayret göstererek bu işin altından kalkacağız inşallah.

Özel sektörde çeşitli iş adamlarımızla bir araya geldik gelmeye de devam ediyoruz. Yatırımcılarımızın Bayburt’a gelmeleri noktasında elimizden geleni yapıyoruz. 1 buçuk yıl içerisinde açılacak olan fabrikalarımızla 700’e yakın istihdam sağlanacak. Yine Arpalı Askeri Kışlası’nın hayata geçmesiyle birlikte burada 200’e yakın bir istihdam söz konusu olacak. Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler’in katılımıyla kışlanın açılışını önümüzdeki ay inşallah yapacağız. Kışlada 4 bine yakın askeri personel eğitim görecek. Bu sayı kentte her alana ciddi manada katkı sağlayacak.”

Göçmen Geri Gönderme Merkezi’nin açılmasıyla birlikte 200 civarı istihdam oluşturacağını belirten Ateş, “Önümüzdeki haftadan itibaren Şanlıurfa’dan gelecek olan 100 kişilik bir ekip burada görev alacak personelin eğitimi için geçici bir süreyle burada ikamet edecek. Bunun yanında burada görevlendirilecek personel atamasında ikamet şartının getirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlıkla ilgili toplumun en başta hekim sayısının artırılmasıyla ilgili bir beklentisi olduğuna dikkati çeken Milletvekili Ateş, Bakan Koca ile bir araya gelerek bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Ateş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizde ilk olarak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede Sayın Koca’dan, Bayburt’a atanacak olan hekim sayısında artış olacağının sözünü aldık. Son atama döneminde kentimize Arpalı askeri kışla yerleşkesinde görev alacak olan hekimlerle birlikte 50’nin üzerinde doktor ataması yapıldı. Hastanemizde uzman eksikliğimizin yüzde 80’ni tamamlandı. Bunun yanında çevre illere sevk konusunda makul seviye olan yüzde 5’i yakalamak için çalışmalarımız devam ediyor. Şuan bu oranı onkoloji servisimin de açılmasıyla yüzde 10’un altına düşürmeyi başardık. Ayrıca kardiyoloji merkezimizin ihalesi 2 Ekim 2023 tarihinde yapılarak yılsonuna yetiştirilecek.”

Bayburt’un turizm, kültür ve tarih alanında çok ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade eden Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, şunları kaydetti: “Çımağıl Mağarası, Aydıntepe ilçemizde yer alan yeraltı şehri, Sırakayalar köyümüzde bulunan şelale, 4 bin yılı aşkın tarihi olan Bayburt Kalesi gibi değerlerimizi günışığına çıkarmamız gerekiyor. Turizm alanında tecrübeli bir valimiz var. Tüm ilgili kurumlarımızla birlikte bu alanların projelendirilip daha da ön plana çıkarılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Karadeniz bölgemizde yapılan ulaşım çalışmalarının hayata geçmesiyle birlikte gerçek manada Karadeniz’in bir parçası haline geldik. Bu durum turizm başta olmak üzere birçok alanda Bayburtumuza çok fayda sağlayacak. Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın önümüzdeki yıl hayata geçmesiyle birlikte bu fayda daha da katmerli olacak. Trabzon Havalimanı 2 yıllık bir tadilat süreci geçirecek. Bu noktada bölgeye gelen turist miktarının önemli bir bölü buradan geçecek. Bu durum Bayburtumuzun ciddi manada bilinirliğini artıracak.”