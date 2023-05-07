Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasının 19.su İstanbul Kağıthane Nurtepe Stadında başladı.12 Köy Takımının katıldığı Futbol Turnuvasının açılışı bu gün yapıldı.Turnuva Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

3 Guruptan oluşan Turnuvada,Bayrampaşa Köyüspor,Yakupabdal Köyüspor,Kalecik Köyüspor,Ozansu Köyüspor,Saraycık Köyüspor,Gökçedere Beldesispor,Işıkova Köyüspor,Güneşli Köyüspor,Ağören Tekirdağ spor,Akşar Köyüspor,Çayıryolu Köyüspor,Taşçılar Köyüspor yarışacaklar.

Nurtepe stadında yapılan açılışa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Adem Doğan,Tekirdağ Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Sinan Dağ, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan vekili Emrah Tekel, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis. Köy Dernek Başkanları ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yöneticileri ve Hemşerilerimiz katıldı.

Açılışta Turnuvaya katılan Köylerin Futbol takımları da hazır bulundular.

Turnuva açılışında Turnuvaya Katılan Köylerin Dernek Başkanlarına,katılımlarının anısına Plaket takdim edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Açılış konuşmasında ,Turnuvaya katılımlarından dolayı Dernek Başkanlarına ve Futbolculara teşekkür etti.

Durmuş Konuşmasında bu Turnuvaya katılan tüm takımlarımız Şampiyondur dedi.Turnuvada Köylerinizin yanında Bayburt’u temsil ediyorsunuz.Centilmenlik içinde bir yarış olsun.Burada kazanan Bayburt olsun dedi.

Turnuva açılışında Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül’de selamlama konuşması yaptı ve Köy takımlarını tek tek sayarak Turnuvanın Şampiyonu ilan etti ve takımlara başarılar diledi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Adem Doğan’da bir selamlama konuşması yaparak tüm takımlara başarılar diledi.

Turnuvanın Futbol Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu Turnuvaya katılan Takımlara başarılar dileyerek Spor bir Centilmenliktir,Bu Turnuvada sizlerden Centilmenlik bekliyoruz dedi.

Komisyonda Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk,Fikret Bayındır,Selami Kaya,Mürsel Can,Tevhit Dinçer,Orhan Kocabey ve Yunus Memiş görev aldılar.

Turnuvanın Haberlerini Bayburt Gündem Gazetesi İstanbul Anadolu yakası temsilcisi ve Spor Muhabiri Sinan Purut takip edecek.Sinan

Turnuvanın ilk Maçı için Kua çekildi ve ilk Maç Gökçedere Beldesispor ve Güneşliköyüspor arasında oynandı.