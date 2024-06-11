Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Saraycıkspor ,Akşarsporla karşılaştı.
Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.
Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 3.Maçı Saraycıkspor-Akşarspor arasında oynandı.
Saraycıkspor
Akşarspor
Maç Sonucu
SARAYCIKSPOR-3
AKŞARSPOR-0
Saraycıkspor bu karşılaşma neticesinde çeyrek finale çıkan taraf oldu
Goller
45.Dak.Furkan Şimşek
58.Dak.Furkan Şimşek
60.Dak.Gökhan Dinç
Editör: Mehmet Demirer