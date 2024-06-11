Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Saraycıkspor ,Akşarsporla karşılaştı.

Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.

Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 3.Maçı Saraycıkspor-Akşarspor arasında oynandı.

Saraycıkspor

Akşarspor

Maç Sonucu

SARAYCIKSPOR-3

AKŞARSPOR-0

Saraycıkspor bu karşılaşma neticesinde çeyrek finale çıkan taraf oldu

Goller

45.Dak.Furkan Şimşek

58.Dak.Furkan Şimşek

60.Dak.Gökhan Dinç

Editör: Mehmet Demirer