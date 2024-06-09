Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Konursuspor ve Yakupabdalsporla karşılaştı.
Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.
Konursuspor
Yakupabdalspor
Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 1.Maçı Konursuspor-Yakupabdal arasında oynandı.
Maçta teknik bir futbol ortaya koyan ve çok çalışan Yakupabdalspor oldu.
Maç Sonucu
KONURSUSPOR – 2
YAKUPABDALSPOR- 4
Bu sonuçtan sonra Konursuspor elendi.Yakupabdalspor Çeyrek finale çıktı.
Goller
3.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor
24.Dak.Ahmet Karabacak-Konursuspor
26.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor
28. Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor
80.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor
84.Dak.Osman Eraslan-Konursuspor
95.Dak.Muhammet Ali Karabacak