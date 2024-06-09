Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Konursuspor ve Yakupabdalsporla karşılaştı.

Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.

Konursuspor

Yakupabdalspor

Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 1.Maçı Konursuspor-Yakupabdal arasında oynandı.

Maçta teknik bir futbol ortaya koyan ve çok çalışan Yakupabdalspor oldu.

Maç Sonucu

KONURSUSPOR – 2

YAKUPABDALSPOR- 4

Bu sonuçtan sonra Konursuspor elendi.Yakupabdalspor Çeyrek finale çıktı.

Goller

3.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor

24.Dak.Ahmet Karabacak-Konursuspor

26.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor

28. Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor

80.Dak. Alperen Akyüz –Yakupabdalspor

84.Dak.Osman Eraslan-Konursuspor

95.Dak.Muhammet Ali Karabacak