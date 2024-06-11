Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Gökçederespor ve Kaleciksporla karşılaştı.

Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.

Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 4.Maçı Kalecik-Gökçedere arasında oynandı.

Gökçederespor

Maç Sonucu

GÖKÇEDERSPOR- 2

KALECİKSPOR- 1

İki takımda aldıkları puanlarla Çeyrek finale çıktılar

Goller

36.Dak. Tacettin Akdeniz Gökçederspor

53.Dak. Ebubekir Kaya Gökçederspor

76.Dak.Süleyman San Kalecikspor

Editör: Mehmet Demirer