Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasında Gökçederespor ve Kaleciksporla karşılaştı.
Bayburt kültür ve yardım derneği köyler arası futbol turnuvasının maçları Kağıthane Nurtepe stadında oynanmaya devam etti.
Köyler arası Futbol Turnuvasında Beşinci haftasının 4.Maçı Kalecik-Gökçedere arasında oynandı.
Gökçederespor
Maç Sonucu
GÖKÇEDERSPOR- 2
KALECİKSPOR- 1
İki takımda aldıkları puanlarla Çeyrek finale çıktılar
Goller
36.Dak. Tacettin Akdeniz Gökçederspor
53.Dak. Ebubekir Kaya Gökçederspor
76.Dak.Süleyman San Kalecikspor
Editör: Mehmet Demirer