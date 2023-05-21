Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın ikinci maçında Kalecikle Yakupabdal karşılaştı.
Maçın ilk yarısı Kaleciksporun baskılı oyunuyla başladı.Ustun bir oyun sergileyen Kağıtspor,13,14,20.27.dakidada 4 gol buldu.
Yakupabdal 'ın golünü 7 numara Abdürrahim Savaş attı.
İlk yarı Kaleciksporun 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ikıncı yarıda Yakupabdaldan Özkan Memiş penaltıdan faydalanamadı.
Kalecikspordan 70.dakikada Enis Efe kaleciğin beşinci golünü kaydetti.Yine Kalecikspordan Enis Musullu 75.dakikada durumu 6-1 yaptı.
Maç devam ediyor...............
Kalecik ilk On biri:
Emre Memiş
Ahmet Musullu
Emre Adıyaman
Turan Aka
Mustafa Bayburtlu
Arif Musullu
Eyüp Can Gülsever
İsmail Muşlu
Coşkun San
Enis Efe
Enis Musullu
Goller:13.dakika Turan Aka14.dakika Coşkun San20.dakika Eyüp Can Gülsever27.Enis Musullu
Takım Yöneticisi:Mustafa Doğan
Teknik Direktör:Ekrana,Nami Damar
Yakupabdal ilk onbiri:
Recep Akyüz
Samet Açıkgöz
Sinan Akyüz
Emrah Terzi
Abdürrahim Savaş
Murat Aydın
Okan Savaş
Hamit Akyüz
Oğuz Savaş
Rahman Savaş
Murat Akyüz
Goller:
Takım yöneticisi:Yakup Akyüz
Teknik direktör:Hasan Seçen,Turgay Aydin