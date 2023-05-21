Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın ikinci maçında Kalecikle Yakupabdal karşılaştı.

Maçın ilk yarısı  Kaleciksporun baskılı oyunuyla başladı.Ustun bir oyun sergileyen Kağıtspor,13,14,20.27.dakidada 4 gol buldu.

Yakupabdal 'ın golünü 7 numara Abdürrahim Savaş attı.

İlk yarı Kaleciksporun 4-1 üstünlüğüyle  sona  erdi. 

Ikıncı yarıda Yakupabdaldan Özkan Memiş penaltıdan faydalanamadı.

Kalecikspordan 70.dakikada Enis Efe kaleciğin beşinci golünü kaydetti.Yine Kalecikspordan Enis Musullu 75.dakikada durumu 6-1 yaptı.

Maç devam ediyor...............


Kalecik ilk On biri: 
Emre Memiş
Ahmet Musullu
Emre Adıyaman
Turan Aka
Mustafa Bayburtlu
Arif Musullu
Eyüp Can Gülsever
İsmail Muşlu
Coşkun San
Enis Efe
Enis Musullu


Goller:13.dakika Turan Aka14.dakika Coşkun San20.dakika Eyüp Can Gülsever27.Enis Musullu

Takım Yöneticisi:Mustafa Doğan

Teknik Direktör:Ekrana,Nami Damar


Yakupabdal ilk onbiri:
Recep Akyüz
Samet Açıkgöz
Sinan Akyüz
Emrah Terzi
Abdürrahim Savaş
Murat Aydın
Okan Savaş
Hamit Akyüz
Oğuz Savaş
Rahman Savaş
Murat Akyüz

Goller:

Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası ,Gökçedere,Güneşli maçı oynandı. Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası ,Gökçedere,Güneşli maçı oynandı.

Takım yöneticisi:Yakup Akyüz

Teknik direktör:Hasan Seçen,Turgay Aydin