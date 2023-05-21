Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın dördüncü maçında ,Saraycık Güneşli karşılaştı.
Maçın başında etkili olan güneşli ilk yarı sonuna doğru dengelendi.Güneşlisporda 96 numara Emre Akarsu 12.dakikada attığı golle ilk yarıyı bitirdi.
İkinci yarıda .....
Güneşli ilk On biri:
Faruk Aktaş
Furkan Aktaş
Sefa Altuntaş
Yusuf Aktaş
Alpertunga Ay
İsmail Akbulut
Yunus Aktaş
Alparslan Altuntaş
Gaddaf Muharrem Altuntaş
Resul Aktaş
Orhan Aktaş
Goller:
Takım Yöneticisi:Güven Altuntaş
Teknik Direktör:İlyas Adıgüzel,Fazlı Altun
Saraycık ilk onbiri:
Kadir Yıldırım
Gökhan Dinç
Ekrem Altınsoy
Hüseyin Akbaba
Eren Çağlar
Tarık Duha
Alican Geri
Tahir Çağlar
Talha Altun
Ahmet Öztürk
Emre Çaglar
Goller:
Takım yöneticisi:Keramettin Öztürk
Teknik direktör:
Samet Çınar,Nihat Türkoğlu