Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın beşinci maçında ,Bayrampaşa,Ozansu  karşılaştı.

Ozansunun üstün oynadığı maçın ilk yarısında Ozansu 30.dakikada Mürsel Balkanın attığı golle 1-0 öne geçti.


Bayrampaşa ilk On biri: 
Faruk Baştürk
Ömer Baştürk
Ahmet Kurt
Yaşın Önal
Emre Çakır
Oğuzhan Baştürk
Emirhan Balahorlu
Yakup Çakır
Malık Akkuzu
BatuhanAkkuzu
Alper Balahorlu


Goller:

Takım Yöneticisi:Gökhan Çakır

Teknik Direktör:Erdem Baştürk


Ozansu ilk onbiri:
Feyzullah Demir
Ahmet Demirci
Recep Akagünduz
Tunahan Köse 
Recep Aydın
Murat Demir
Kadir Gözüaçık
Mürsel Balkan
Fikret Atlı
Birol Akay

Goller:30.dakika Mürsel Balkan

Takım yöneticisi:Erdinç Akagündüz

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Teknik direktör:Ersin Gozüaçık
 