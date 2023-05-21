Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın beşinci maçında ,Bayrampaşa,Ozansu karşılaştı.
Ozansunun üstün oynadığı maçın ilk yarısında Ozansu 30.dakikada Mürsel Balkanın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bayrampaşa ilk On biri:
Faruk Baştürk
Ömer Baştürk
Ahmet Kurt
Yaşın Önal
Emre Çakır
Oğuzhan Baştürk
Emirhan Balahorlu
Yakup Çakır
Malık Akkuzu
BatuhanAkkuzu
Alper Balahorlu
Goller:
Takım Yöneticisi:Gökhan Çakır
Teknik Direktör:Erdem Baştürk
Ozansu ilk onbiri:
Feyzullah Demir
Ahmet Demirci
Recep Akagünduz
Tunahan Köse
Recep Aydın
Murat Demir
Kadir Gözüaçık
Mürsel Balkan
Fikret Atlı
Birol Akay
Goller:30.dakika Mürsel Balkan
Takım yöneticisi:Erdinç Akagündüz
Teknik direktör:Ersin Gozüaçık