Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın ilk maçında Akşar-Çayıryolu maçıyla başladı.
Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Cayıryolu takımı ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstün bir oyun sergiledi.19.dakikada Çayıryolundan 3 numaralı futbolcu Eren Yurttaş ilk yarının tek golünü attı.ilk yarının 44.dakikasında Çayiryolundan 1,Süleyman Yurttaş,3 numara Eren Yurttaş,Akşamdan 8 numara Oğuzhan Karakelle,10 numara Emirhan Karakelle kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.
İkinci yarıda iki takım dokuz futbolcuyla maça devam etti.
İkinci yarıda Akşarin ilk golünü 60 .dakika 6 numara Erhan Karadeniz attı.
Akşar ilk On biri:
Mehmet Çakar
Ferdi Yağmuroğlu
Emre Fındık
Kaan Karakelle
Erhan Karadeniz
Yusuf Yalçın
Oğuzhan Alemdar
Oğuzhan Karakelle
Yunus Çakar
Emirhan Karakelle
Sorbet Olcay Narman
Goller:60.dakika Erhan Karadeniz
Takım Yöneticisi:Hüsamettin Karakelle
Teknik Direktör:Abdullah Terzi,Aliosman Çolak
Çayıryolu ilk onbiri:
Süleyman Yurttaş
Faruk Balkan
Eren Yurttaş
Yusuf Ali Delibalta
Veli Çelikay
Bahattin Memiş
İbrahim Köroğlu
Mustafa Akkoyun
İskender Battal
Turgay Purut
Furkan Bingöl
Goller:19.dak.Eren Yurttaş
Takım yöneticisi:Ahmet Yalınkılıç
Teknik direktör:Soner Coşkun