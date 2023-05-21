Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın ilk maçında Akşar-Çayıryolu maçıyla başladı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Cayıryolu takımı ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstün bir oyun sergiledi.19.dakikada Çayıryolundan 3 numaralı futbolcu Eren Yurttaş ilk yarının tek golünü attı.ilk yarının 44.dakikasında Çayiryolundan 1,Süleyman Yurttaş,3 numara Eren Yurttaş,Akşamdan 8 numara Oğuzhan Karakelle,10 numara Emirhan Karakelle kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

İkinci yarıda iki takım dokuz futbolcuyla maça devam etti.

İkinci yarıda Akşarin ilk golünü 60 .dakika 6 numara Erhan Karadeniz attı.



Akşar ilk On biri:

Mehmet Çakar

Ferdi Yağmuroğlu

Emre Fındık

Kaan Karakelle

Erhan Karadeniz

Yusuf Yalçın

Oğuzhan Alemdar

Oğuzhan Karakelle

Yunus Çakar

Emirhan Karakelle

Sorbet Olcay Narman

Goller:60.dakika Erhan Karadeniz

Takım Yöneticisi:Hüsamettin Karakelle

Teknik Direktör:Abdullah Terzi,Aliosman Çolak

Çayıryolu ilk onbiri:

Süleyman Yurttaş

Faruk Balkan

Eren Yurttaş

Yusuf Ali Delibalta

Veli Çelikay

Bahattin Memiş

İbrahim Köroğlu

Mustafa Akkoyun

İskender Battal

Turgay Purut

Furkan Bingöl

Goller:19.dak.Eren Yurttaş

Takım yöneticisi:Ahmet Yalınkılıç

Teknik direktör:Soner Coşkun