Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın ilk maçında Akşar-Çayıryolu maçıyla başladı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Cayıryolu takımı ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstün bir oyun sergiledi.19.dakikada Çayıryolundan 3 numaralı futbolcu Eren Yurttaş ilk yarının tek golünü attı.ilk yarının 44.dakikasında Çayiryolundan 1,Süleyman Yurttaş,3 numara Eren Yurttaş,Akşamdan 8 numara Oğuzhan Karakelle,10 numara Emirhan Karakelle kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

İkinci yarıda iki takım dokuz futbolcuyla maça devam etti.

İkinci yarıda Akşarin ilk golünü 60 .dakika 6 numara Erhan Karadeniz attı.


Akşar ilk On biri: 

Mehmet Çakar
Ferdi Yağmuroğlu
Emre Fındık
Kaan Karakelle
Erhan Karadeniz
Yusuf Yalçın
Oğuzhan Alemdar
Oğuzhan Karakelle
Yunus Çakar
Emirhan Karakelle
Sorbet Olcay Narman

Goller:60.dakika Erhan Karadeniz

Takım Yöneticisi:Hüsamettin Karakelle

Teknik Direktör:Abdullah Terzi,Aliosman Çolak

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Çayıryolu ilk onbiri:

Süleyman Yurttaş
Faruk Balkan
Eren Yurttaş
Yusuf Ali Delibalta
Veli Çelikay
Bahattin Memiş
İbrahim Köroğlu
Mustafa Akkoyun
İskender Battal
Turgay Purut
Furkan Bingöl

Goller:19.dak.Eren Yurttaş

Takım yöneticisi:Ahmet Yalınkılıç

Teknik direktör:Soner Coşkun