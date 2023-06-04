Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasının Çeyrek final maçlar İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında oynandı.
Yari finale Çıkan takımlar belli oldu.
Toplu Maç sonuçları
1.Ağören - 3 Saraycık- 2
2.Taşçılar - 2 Çayıryolu- 6
3.Kalecik- 2 Ozansu- 7
4.Gökçedere - Güneşli-
Oynanan Çeyrek Final Maçlarının ardından dört takım yarı finale çıktı.
Yarı Finale Çıkan Takımlar:
1.Ağören
2.Çayıryolu
3.Kalecik
4.oynanıyor Gökcedere-1 Güneşli-0
Yarı Final Maçları Haftaya Kağıthane Nurtepe Stadında oynanacak.