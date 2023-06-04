Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 19.Geleneksel Futbol Turnuvasının Çeyrek final maçlar İstanbul Kağıthane Nurtepe  stadında  oynandı.

Yari finale Çıkan takımlar belli oldu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol Turnuvası Çeyrek final Kuraları çekildi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Futbol Turnuvası Çeyrek final Kuraları çekildi

Toplu Maç sonuçları

1.Ağören   - 3 Saraycık- 2

2.Taşçılar -  2  Çayıryolu- 6

3.Kalecik-  2   Ozansu- 7

4.Gökçedere  -    Güneşli-

Oynanan Çeyrek Final Maçlarının ardından dört takım yarı finale çıktı.

Yarı Finale Çıkan Takımlar:

1.Ağören

2.Çayıryolu

3.Kalecik

4.oynanıyor Gökcedere-1 Güneşli-0

Yarı Final Maçları Haftaya Kağıthane Nurtepe Stadında oynanacak.